Wo der Bürgermeister keinen Gegenkandidaten hat

Auf dem Land ist häufig das Ehrenamt die Eintrittskarte zur politischen Bühne. Wer zum Beispiel im oberbergischen Kreis in die Kommunalpolitik geht und sich für einen Sitz in einem der 13 Stadt- oder Gemeinderäte bewirbt, war zuvor oft im Sport- oder Heimatverein aktiv, bei den Sängern oder im Vorstand der Feuerwehr.

In Gummersbach-Berghausen, einem kleinen Dorf mit Metzgerei, Schuhgeschäft und Kindergarten, ist Jörg Jansen seit Jahren Vorsitzender des Sportvereins. Und er sitzt auch im Stadtrat – für die CDU . Er will für seine Heimat etwas bewegen, wo in den vergangenen Jahren die Bücherei, Geschäfte und vor kurzem sogar die evangelische Kirche schließen musste

Im Fokus der Aufmerksamkeit

„Für alles, was man auf dem Land tut, muss man sich rechtfertigen, man steht unter einem ganz anderen Blick als in einer großen Stadt“ , sagt der 57 jährige. Und dann gibt es noch die kleinen Probleme der Dorfbewohner, die es zu lösen gilt: die Hecke zu weit in die Straße ragt oder die Kehrmaschine, die nicht da war.

Keine Alternative zum Auto und zu wenig Wohnungen

Antonia Schneider und Thorben Peping (SPD)

Antonia Schneider, Anfang 20 und Sozialdemokratin, kandidiert zum ersten Mal für den Gemeinderat in Reichshof. Sie will sich vor allem für bessere Busverbindungen einsetzen, damit man das Auto mal zu Hause stehenlassen kann. So geht es auch Susanne Maaß ( SPD ), der stellvertretenden Bürgermeisterin. In Reichshof fehlen aus ihrer Sich zudem kleinere, barrierefreie Wohnungen für Alleinerziehende, Azubis und Senioren. „Da gibt es einfach zu wenig bei uns auf dem Land“ , sagt die 54 -Jährige.

Nah dran am Nachbarn und Wähler