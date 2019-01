Strukturwandel: Mehr Anstrengungen vom Bund gefordert

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hat beim geplanten Kohleausstieg mehr Anstrengungen der Bundesregierung für den Strukturwandel in den betroffenen Regionen gefordert. " Es braucht verlässliche neue Perspektiven für den Strukturwandel in den Regionen ", sagte VKU -Hauptgeschäftsführerin Katherina Reiche am Samstag (12.01.2019). Reiche sprach sich für individuell zugeschnittene Konzepte aus. " Die Lage im Rheinischen Revier ist anders als im Mitteldeutschen Revier oder in der Lausitz. Die Ansiedlung von Bundesbehörden oder neue Bahnstrecken sind wichtig, machen aber noch keinen erfolgreichen Strukturwandel aus. "

Investitionen erleichtern