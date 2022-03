Kommt die Wehrpflicht in Deutschland zurück?

Der Krieg in der Ukraine treibt die Menschen in Deutschland um. Unter anderem diejenigen, die schon einmal im Einsatz waren für die Bundeswehr – die Reservisten. Michael Zimmermann ist Vorstandsmitglied in der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK). Er sagt, die Anfragen nach Beratung seien in den vergangenen Wochen massiv angestiegen.

Normalerweise gebe es von den Reservisten ein bis zwei Anfragen im Monat, jetzt seien es plötzlich bis zu zehn am Tag. "Sie bekommen angesichts des Krieges in der Ukraine Angst, dass die Nato doch eingreifen könnte und sie dann dran wären" , sagt Zimmermann.

Jüngere sind verunsichert

Aber es sind auch junge Menschen, die sich bei den Beratungsstellen per Telefon oder Internet melden. Sie wollen wissen, wie sie verweigern können - für den Fall, dass die Wehrpflicht nach mehr als zehn Jahren wieder eingesetzt wird. "Die Unsicherheit ist groß" , sagt EAK-Geschäftsführer Wolfgang Burggraf.

Könnte die Wehrpflicht also wieder eingesetzt werden? Die Wehrbeauftrage des Bundestags Eva Högl ( SPD ) sagt dazu klar Nein. Sie werde sich aber gerne an einer Debatte dazu beteiligen, wie die Bundeswehr gutes Personal bekommen und junge Menschen sich freiwillig engagieren können.

Klingbeil: Wehrpflicht wurde "von innen heraus kaputtgemacht"