Kommentar zum Missbrauch im Canisius-Kolleg: "Heute wird Opfern eher geglaubt"

Konsequenzen kommen zu langsam

Das Thema ist auch nach zehn Jahren für die katholische Kirche in Deutschland überhaupt nicht erledigt. Machtstrukturen müssen geändert, eine gestörte Sexualmoral überwunden, Frauen gleichberechtigt werden. Dafür gibt es diesen so genannten Synodalen Weg, die Diskussion zwischen Kirchenvolk und Bischöfen. Am kommenden Wochenende ist ein erstes Zusammentreffen.

Und unerledigt ist auch die Entschädigung. Die katholische Kirche hat die Betroffenen bisher mit 9,8 Millionen Euro abgespeist. Das hat das Erzbistum Köln in der Portokasse. In den letzten Jahren hatte Köln jedes Jahr zehn Millionen Euro mehr Einnahmen aus der Kirchensteuer als im Vorjahr.

Missbrauchsbetroffene brauchen wirkliche Entschädigungsleistungen. All das sind Lehren aus dem Missbrauchsskandal. Die Konsequenzen stehen noch aus oder kommen zu langsam. Das ist in der Kirche wie in der Gesellschaft. Hoffen wir, dass die Betroffenen nicht nachlassen. Ihr Einsatz rettet Kinder.