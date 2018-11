Elf Menschen in Mönchengladbach haben sich in der Nacht zu Sonntag (04.11.2018) lebensgefährlich mit Kohlenmonoxid (CO) vergiftet, als sie einen Grill in ihrem Haus aufstellten, um zu heizen. Bereits am Freitag (02.11.2018) erlitten zwei Familien aus Gelsenkirchen und Münster ähnliche Verletzungen.

Nach Informationen der Feuerwehr war in dem Gebäude in Mönchengladbach in der Nacht die Heizung ausgefallen. Daraufhin stellten die Bewohner einen Holzkohlegrill in den Flur, um zu heizen. Sechs Verletzte wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht, um in einer Druckkammer behandelt zu werden. Zwei von ihnen wurden per Hubschrauber transportiert.