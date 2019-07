Welche Gefahr droht?

Kohlenmonoxid ist ein gefährliches Atemgift, das man nicht sehen, riechen oder schmecken kann. Das Gas wirkt heimtückisch: Es kann auch durch Wände oder Fußböden dringen, so dass es auch in Räumen auftritt, in denen sich keine potenzielle CO -Gefahrenquelle befindet.