Kabinett berät über Milliarden für Kohle-Regionen

Wie sehen die Pläne der Bundesregierung aus?

Das Bundeskabinett will am Mittwoch (28.08.2019) den Gesetzentwurf zu Milliardenhilfen für den Strukturwandel in den Braunkohle-Regionen beschließen - und damit zur Beratung und Verabschiedung an den Bundestag weiterleiten. In Kraft treten soll das Gesetz zu den Strukturhilfen erst, wenn auch das Kohleausstiegsgesetz verkündet ist.

Bis 2038 soll Deutschland aus der klimaschädlichen Kohle-Stromgewinnung aussteigen - so hat es die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission beschlossen. Mit dem Gesetz sollen bis zu 14 Milliarden Euro fließen. NRW soll davon für das Rheinische Revier 37 Prozent (rund 5,2 Milliarden Euro) erhalten.