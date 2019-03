Stromproduktion fürs öffentliche Netz

Alle aufgeführten Kraftwerke sind in der Lage, Elektrizität für das öffentliche Stromnetz zu produzieren. Die in der Karte genannte jeweilige "Netto-Nennleistung" gibt an, welche elektrische Leistung ein Kraftwerk maximal in das Stromnetz einspeisen kann.

Davon ist die Brutto-Leistung eines Kraftwerks zu unterscheiden, die den Eigenverbrauch des Kraftwerks miterfasst.

2016 hatten die Kohlekraftwerke in NRW einen Anteil von fast 70 Prozent an der gesamten Stromproduktion: Etwa 43 Prozent des Kohlestroms werden aus Braunkohle und rund 26 Prozent aus Steinkohle erzeugt.

Höchster CO2 -Ausstoß in Neurath

Rund die Hälfte aller CO2 -Emissionen in Deutschland geht - nach Angaben des Umweltbundesamtes - auf das Konto der Energiewirtschaft. Ein Großteil davon wird durch die Verbrennung von Kohle verursacht.

In NRW stießen die Stein- und Braunkohle-Kraftwerke 2017 insgesamt fast 114 Millionen Tonnen CO2 aus. Ihr Anteil an den CO2 -Gesamtemissionen in NRW betrug damit gut 41 Prozent.