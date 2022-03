Doch wieder Kohle und Atomkraft? Wie Putins Krieg den Klimaschutz bedroht

"Kein Euro in den Ausbau der Atomkraft"

Dass Wirtschaftsminister Habeck beim Thema Kohle eher zurückhaltend ist, kann Lorenz Beckhardt von WDR Quarks gut nachvollziehen – eben weil Kohle so klimaschädlich ist. Was Atomkraft angeht: " Da sollten die letzten AKW so lange laufen, wie es ursprünglich mal von der letzten schwarz-gelben Bundesregierung vorgesehen war, nämlich bis zur Mitte der 2030er Jahre “, so Beckhardt.