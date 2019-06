Am Sonntag (23.06.2019) trat Reker das ersten Mal nach dieser Morddrohung in die Öffentlichkeit. Ohne Personenschützer eröffnete sie die Aktion "Straßenland" auf der autofreien Kölner Nord-Süd-Fahrt. Am Abend ist sie Gast in der ARD-Sendung "Anne Will".

Henriette Reker beim Straßenfest auf der Nord-Südfahrt

Kein Zurückweichen

"Wir müssen unsere Werte von Freiheit, Toleranz und Vielfalt verteidigen" , sagte Reker im WDR. Dafür dürfe man "nicht zurückweichen und sich keine Angst machen lassen" . Sie habe schon schlimmere E-Mails als die vom vergangenen Mittwoch bekommen.

" Ich denke, wer mich umbringen will, schreibt mir vorher keine E-Mail ", sagte Reker wörtlich. Vor vier Jahren war sie Opfer einer Messerattacke geworden.

Der Täter, der zu 14 Jahren Haft verurteilt wurde, hatte im Prozess angegeben, aus rechtsextremistischer Gesinnung gehandelt zu haben. Reker habe eine ausländerfreundliche Politik betrieben, hatte er dem Gericht gesagt.