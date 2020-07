Neues Zuhause für Tiger im Kölner Zoo

Der Kölner Zoo ist seit Donnerstag (02.07.2020) um eine Attraktion reicher: Die Tigeranlage aus den 60er Jahren wurde für zwei Millionen Euro erweitert.

Tigerhaltung nach modernen Ansprüchen

Mit einem Bachlauf, einer Wasserkaskade, Kunstfelsen, der zwölf Quadratmeter großen Tigerhöhle, einem drei Meter tiefen Canyon, einer Blockhütte und zwei zusätzlichen, naturnah gestalteten Außengehegen soll die neue Anlage für Tiger und Besucher attraktiver sein. Für die Zuschauer gibt es große Sichtfenster. " Die Tiere haben mehr Platz und mehr Beschäftigung ", sagte Zoodirektor Theo Pagel.

Besucher "in der ersten Reihe"

Wer knapp 20 Euro Eintritt oder als Kind 9 Euro bezahlt hat, kann nun durch XXL -Fenster den Tigern in die Augen schauen: Ein Treppenabgang führt die Besucher auf Wassergraben-Niveau hinunter in die Tigerhöhle. Auch das Training der Tiere am fünf Meter hohen Kletterbaum und an der Beschäftigungs-Wand findet jetzt vor den Augen der Besucher statt.

Artenschutz mit " Team Tiger Köln"

Tigerkater Sergan im neuen naturnahen Gehege des Kölner Zoos

Ein Teil der Instandsetzungsumme stammt aus einer Kooperation mit dem WWF , die 2016 ins Leben gerufen worden war: Das "Team Tiger Köln" sammelten mehr als eine halbe Million Euro für den Tigerschutz. Dazu gehören neben der artgerechten Haltung im Zoo auch Tierschutz-Maßnahmen in China und Russland, dem natürlichen Lebensraum der Amur-Tiger.

Erfahrung und Tradition mit Tigern

Schon seit dem Jahr 1900 hält der Kölner Zoo athletische Amur-Tiger. In den 60er Jahren hatte der Raubtierbereich nach Angaben der Zooleitung bereits Maßstäbe für artgerechte Haltung von Großkatzen gesetzt. Die seitdem gestiegenen Ansprüche an die Tigerhaltung wurden nun mit der neuen Anlage umgesetzt.

OB Reker ist Patin von "Sergan"

So kann Tigerkater Sergan künftig von Jungtieren getrennt werden. Der Zoo erwartet in Kürze eine Gefährtin für Sergan. Die Patenschaft für ihn übernimmt Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Zur Eröffnung der Anlage kam sie mit Jacke im Leoparden-Look.