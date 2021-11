Kölner Karnevals-Prinz positiv auf Corona getestet

Diese Nachricht schockiert die Kölner Jecken: Der designierte Prinz im Kölner Karneval, Sven Oleff, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden - und das unmittelbar vor der Sessionseröffnung am 11. 11. Ein routinemäßig durchgeführter Test sei positiv ausgefallen, teilte das Festkomitee Kölner Karneval am Mittwochabend mit. Am Donnerstag entfallen alle geplanten Veranstaltungen mit dem Dreigestirn.

Sven Oleff ist laut Festkomitee vollständig geimpft. Er habe keine Symptome. Der designierte Prinz fühle sich den Umständen entsprechend gut. Bauer Gereon Glasemacher und Jungfrau Björn Braun seien per PCR-Test negativ getestet worden, hieß es.

Sicherheit geht vor - "Lasst Euch impfen"