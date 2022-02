Kölner Karnevalisten sagen Rosenmontags-Feier im Stadion ab

Das geplante Rosenmontagsfest mit einem Umzug im Stadion des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ist abgesagt. Stattdessen werde man eine Friedensdemonstration mit Persiflagewagen auf Plätzen in der Kölner Innenstadt organisieren. Das sagte am Donnerstag ein Sprecher des Festkomitees Kölner Karneval.

Die derzeitigen Feierlichkeiten zu Weiberfastnacht laufen aber weiter. Das Festkomitee hatte mitgeteilt, dass Absagen mit so kurzem Vorlauf rein organisatorisch gar nicht möglich wären. Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte sich dafür ausgesprochen, Karnevalsumzüge abzusagen. " Krieg und Karneval in Europa passen nicht zusammen", sagte er in Düsseldorf.

"In diesem traurigen Moment, in dem der Krieg zurückgekehrt ist nach Europa, halte ich Karnevalszüge für völlig unangemessen." NRW-Ministerpräsident Wüst