Stromausfall in Köln-Mülheim: Feuerwehr warnt Anwohner

Stand: 02.03.2023, 22:38 Uhr

In Köln ist es am Abend offenbar zu einem größeren Stromausfall gekommen. Teile des Stadtbezirks Köln-Mülheim seien derzeit ohne Strom, meldet die Feuerwehr. An der Behebung der Störung werde gearbeitet.