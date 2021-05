Köln schickt mobile Impfteams in Brennpunkte

In sozialen Brennpunkten wie Chorweiler und Kölnberg in Meschernich hat die Wocheninzidenz bei fast 700 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gelegen. Am Montag startet ein bundesweites Pilotprojekt: Die Spritze mit der Corona-Schutzimpfung kommt zu den Menschen, nicht die Menschen ins Impfzentrum.

Das Land hat dafür 1.000 zusätzliche Impfdosen für die erste Woche zur Verfügung gestellt - nach WDR-Informationen liegt die Impfdosen aber noch nicht vor. Dabei wird Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson zur Verfügung gestellt. Er hat den Vorteil, dass eine einzige Spritze ausreicht und nicht nach mehreren Wochen eine zweite Dosis nötig ist.

Streit über zu wenig Impfdosen

Kölns OB Henriette Reker

Die Kölner Oberbürgermeisterin fordert deutlich mehr Unterstützung vom Land: 700 Impfdosen pro Tag. "In einigen Kölner Stadtteilen liegt die Inzidenz bei 600 und höher" , sagte Henriette Reker (parteilos) am Sonntag. "Unser Ziel ist es, möglichst kurzfristig eine hohe Impfquote in allen vulnerablen Sozialräumen zu erzielen."



Um die Menschen zu erreichen, seien muttersprachliche Unterstützung, Aufklärungsarbeit und eine enge Zusammenarbeit mit Sozialraumkoordinatoren und Hausärzten erforderlich. Mit Blick auf die hohe Bevölkerungsdichte in den Brennpunkten sagte Reker an die Adresse der Landesregierung, sie gehe davon aus, "dass das Land uns zeitnah weiteren zusätzlichen Impfstoff zur Verfügung stellen wird" .