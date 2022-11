Städteranking: Köln und Ruhrgebiet schneiden schlecht ab

Der größte Ballungsraum Deutschlands entwickle sich etwa durch den Forschungsschwerpunkt zu Dekarbonisierung, viele IT -Studienangebote oder das Zentrum für IT-Sicherheit in Bochum zum Großteil positiv. Bei Nachhaltigkeitsaspekten gebe es in manchen Ruhrgebietsstädten jedoch Nachholbedarf.