Straftaten in NRW 2017 rückläufig

Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU ) will die Zahlen offiziell am 8. Mai in Berlin vorstellen. Die Kriminalstatistik für Nordrhein-Westfalen wurde bereits Anfang März veröffentlicht. In NRW war demnach 2017 die Zahl der von der Polizei erfassten Straftaten um 6,5 Prozent auf gut 1,37 Millionen zurückgegangen.