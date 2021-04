Ausgangssperre in Köln: Leere Straßen, Proteste und eine illegale Party

Rauschschwaden auf dem Barbarossaplatz in der Kölner Innenstadt – gegen 20 Uhr am Samstagabend versammeln sich etwa 100 schwarzgekleidete Männer und Frauen auf dem Platz. Sie zünden Bengalos und sprühen Parolen gegen die Ausgangsbeschränkungen auf Schaufenster. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an. Beamte stellen etwa 30 mutmaßliche Teilnehmer. Die autonome Szene bekennt sich auf Twitter zu der Protestaktion.

Mit Beginn der Ausgangsbeschränkung um 21 Uhr ist es wieder ruhig auf den Kölner Straßen. Die Polizei hat in der gesamten Innenstadt Streifenwagen postiert, um weitere Aktionen der Szene zu verhindern. Es bleibt ruhig.

Menschenleere Straßen und Plätze im Köln

Streifen des Ordnungsamtes sehen sich unterdessen an all den Orten in der Stadt um, an denen sich normalerweise Menschen im Freien zu einem Bier, zum Chillen oder zum Protzen mit dicken Autos treffen. In dieser Nacht sind in den Parks und am Kölner Rheinufer keine Gruppen zu sehen. Wenn Menschen in der Stadt unterwegs sind, dann meist nur alleine, zu Fuß, auf dem Fahrrad oder mit dem Auto.