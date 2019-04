Am Donnerstagnachmittag (04.04.2019) erwartet Köln hohen Besuch: Der frühere US -Präsident Barack Obama hält am Abend eine Rede beim "World-Leadership-Summit" in der Kölner Arena. Danach setzt er seine Reise nach Berlin fort.

Kein Dombesuch geplant

Es wird ein Kurzbesuch ohne offiziellen Teil. Angebote der Stadt Köln zur Dombesichtigung, zum Eintrag ins goldene Buch oder einem Restaurantbesuch hat Obama ablehnen lassen. Das könnte sich allenfalls kurzfristig ändern. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker soll allerdings für ein kurzes Treffen mit Obama eingeplant sein, hieß es vom Presseamt der Stadt. Nach jetzigem Stand landet der frühere US -Präsident am Nachmittag auf dem Köln/Bonner Flughafen und fährt in einem vergleichsweise kleinen Konvoi zu seinem Hotel im rechtsrheinischen Köln.

Aufnahmen sind in der Arena verboten

Begleitet wird Obama von Beamten der Kölner Polizei und einer Handvoll Mitarbeiter des amerikanischen Secret Service. Am Abend wird er zur Kölner Arena fahren, wo sein Auftritt zwischen 19.00 und 21.00 Uhr geplant ist. Eine Stunde soll er in Interviewform zu aktuellen Weltthemen befragt werden. Ton-, Bild- und Fernsehaufnahmen sind während der Veranstaltung in der Kölner Arena strengstens untersagt.