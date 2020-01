In Duisburg wird die Lage in den australischen Feuergebieten besonders aufmerksam verfolgt. Denn der Zoo gilt als Spezialist für die Zucht von Koalas. Und viele von ihnen sind in Australien genau so wie die Bewohner durch die verheerenden Buschfeuer bedroht.

Schutzreflex gefährdet Koalas

Volker Grün vom Zoo Duisburg

Zoo-Kurator Volker Grün verfolgt die Nachrichten aus Australien aufmerksam. Er sagte dem WDR , das Tragische bei den Koalas sei, dass sie ihrem eigenen Instinkt zum Opfer fielen. " Der natürliche Schutzreflex ist: wenn Gefahr droht, sich auf die Bäume zu flüchten ."

Normalerweise funktioniere das auch, da die typischen Brände schnell über den Boden hinwegfegten und nicht bis nach oben zu den Koalas kämen.

Koala-Füße könnten sich am Boden verbrennen

Doch die aktuellen Brände seien langsamer und intensiver. Und selbst wenn die Tiere das Feuer überlebten, drohe die nächste Gefahr: Denn wenn sie die Bäume herabkletterten, würden sie sich die Füße an dem heißen Stamm oder am Boden verbrennen.

Die Folge: Sie können nicht mehr laufen, werden Opfer von Raubtieren oder verenden.

Langjährige Erfahrung mit Koalas

Schon 1996 warb der Duisburger Zoo mit seinen Koalas

Die Expertise in Sachen Koalas haben sich die Duisburger über Jahre aufgebaut. 1995 gelang dem Zoo die erste erfolgreiche Aufzucht eines Koalas in Europa. Seitdem konnte fast in jedem Jahr ein Koala groß gezogen werden.

Es wurden sogar schon Tiere an andere Zoos in Europa abgegeben. So leben Duisburger Koalas mittlerweile in Belgien, Frankreich, Spanien, Portugal, Schottland und Österreich.