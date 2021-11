Nach Karnevalsauftakt: Kölner Wirte sind sauer

Aber nicht alle wollten mitfeiern. Unter Kölner Gastronomen hatte es schon in den Tagen zuvor hitzige Diskussionen gegeben darüber, wie man sich angesichts rasant steigender Infektionszahlen am besten verhalten sollte.

"Risiko zu groß"

Auch Helmut Köhnlein, Besitzer der Bar "Pegel" im hippen Belgischen Viertel Kölns, macht am 11.11. gewöhnlich einen Umsatz wie sonst in einer " kompletten richtig guten Woche" , wie er sagt. Dennoch hatte er im letzten Moment beschlossen, seinen Laden nicht zu öffnen. So viele Leute auf engem Raum - angesichts der Coronalage war ihm das Risiko zu groß: " Wenn der Laden voll ist und es kommt ein Infizierter rein, besteht die Gefahr, dass sich der ganze Laden ansteckt - mein Personal, ich selber, meine Stammgäste."

Während nur ein paar hundert Meter weiter die Massen feierten, blieben in seiner Kneipe gestern die Stühle hochgestellt. Auch andere einschlägige Kölner Karnevalskneipen blieben am Donnerstag geschlossen.

"Mir graut es ein wenig vor dem, was da auf uns zurollt"

Er respektiere die Entscheidung eines jeden, geschlossen zu halten, schreibt Tobias Mintert, Besitzer unter anderem der Kölner "Barracuda Bar", auf Facebook. Auch er habe " den Impuls gehabt, ebenfalls zu verzichten, denn auch mir graut es ein wenig vor dem, was da auf uns zurollt" .

Sein Gegenargument aber: Hätte er nicht geöffnet, wäre sein Personal vermutlich " an dem unverhofft freien Tag ebenfalls in Köln unterwegs " gewesen, vielleicht in einer anderen Kneipe. Auch die ausgebliebenen Gäste hätten sich in anderen Lokalen eingefunden, meint er, " das Risiko, sich zu infizieren, wäre identisch hoch oder sogar höher".

Klares Konzept der Stadt fehlte