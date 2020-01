Weniger CO2-Ausstoß: Klimaziele doch realistisch?

Weniger Kohle, mehr Windkraft: Nach Zahlen der Denkfabrik Agora Energiewende hat Deutschland seinen CO2 -Ausstoß 2019 unerwartet gesenkt. Was ist dran an der guten Nachricht? Können die Klimaziele für 2020 doch noch erreicht werden? Fragen und Antworten.

Was genau haben die Experten herausgefunden?

Der Treibhausgas-Ausstoß in Deutschland ist offenbar im Jahr 2019 auf ein Rekordtief gefallen. Im Vergleich zu 1990 seien die CO2-Emissionen um etwa 35 Prozent gesunken, heißt es in der Agora-Jahresauswertung, die am Dienstag (07.01.2019) veröffentlicht wurde.

Insgesamt habe Deutschland 50 Millionen Tonnen Kohlendioxid weniger produziert als im Vorjahr. Würde diese positive Entwicklung anhalten, könnte die Bundesregierung möglicherweise doch noch ihre Klimaziele für 2020 erreichen: 40 Prozent weniger CO2 im Vergleich zu 1990.