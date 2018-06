Verfehlte Klimaschutzziele: Ein Drittel der Emissionen entsteht in NRW

Welches Gewicht hat NRW im Bundesvergleich?

Bundesweit wurden 2015 902 Millionen Tonnen Treibhausgase produziert. Allerdings stammen die bundesweiten Zahlen vom Umweltbundesamt. Die Berechnung des Landes- und des Bundesausstoßes stammt somit aus unterschiedlichen Quellen, so dass die Berechnungsgrundlage unterschiedlich sein kann. Grundsätzlich wird der Anteil NRWs am bundesweiten Ausstoß meistens mit einem Drittel angegeben. Der BUND gibt die Devise aus: " Scheitert NRW beim Klimaschutz, scheitert auch Deutschland ."

Wie wichtig ist der Klimaschutz für die schwarz-gelbe Landesregierung?

Die schwarz-gelbe Landesregierung will an dem unter Rot-Grün beschlossenen Klimaschutzplan festhalten und sogar noch übertreffen. Das hatte Energieminister Andreas Pinkwart (FDP) erst kürzlich deutlich gemacht. Aus seiner Sicht kann in NRW bis 2020 eine Verringerung der Treibhausgas-Emissionen um 27 Prozent gegenüber 1990 erreicht werden - der Plan sieht 25 Prozent vor. Bis 2022 gehen in NRW noch fünf alte Braunkohle-Kraftwerksblöcke vom Netz. Bis 2016 habe das besonders belastete NRW bereits eine CO2-Verminderung um 22 Prozent erreicht.