Turbo beim Klimaschutz: Wie viel Tempo ist überhaupt noch möglich?

Zieht die Industrie mit?

Im Gegensatz zu einigen politischen Parteien seien die großen Industrieunternehmen längst "sehr offen" für einen Umbau in Richtung klimafreundlicher Technologien, beobachtet der Wissenschaftler.

Kurz vor Beginn der Koalitionsverhandlungen hatte VW-Chef Herbert Diess auf Twitter "10 Wünsche" an die Parteien für klimapolitische Reformen formuliert. Darunter war zu lesen: " Ausstieg aus der Kohle deutlich vorziehen ", "CO2-Preis von 65 Euro pro Tonne schon in 2024. Nur spürbare Maßnahmen bringen die Dekarbonisierung voran."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Allerdings ist diese neue, plötzlich umweltfreundliche Strategie für VW besonders nach dem Diesel-Skandal auch alternativlos, da der Konzern sich auf die Produktion von E-Autos fokussieren will und diese auch verkaufen muss.

Aber auch der Essener Stahlkonzern Thyssen-Krupp kündigte vor wenigen Tagen an, ab 2030 weltweit klimaneutral arbeiten zu wollen. Am Standort Krefeld soll das schon 2024 der Fall sein. Auf dem Plan stünden Energie-Effizienzprogramme, der Wechsel auf Ökostrom, Investitionen in Photovoltaik und Umstellung auf LED-Beleuchtung. "Erste Chargen" C02-reduzierten Stahls seien bereits hergestellt. Den Kunden gehe es "verstärkt um Nachhaltigkeit", stellt das Unternehmen fest.

Sind die Klimaziele überhaupt bezahlbar?

Die Diskussion darüber, ob eine bessere Klimapolitik bezahlbar sei oder nicht, habe er bislang als "teils verzerrt" erlebt - besonders auch vor der Bundestagswahl in den TV-Triells, sagt Wuppertal-Forscher Obergassel. Die jüngste Hochwasserkatastrophe habe gezeigt, dass "ein einziges Extremwetterereignis den Bundeshaushalt 30 Milliarden Euro kostet", um die Schäden aufzufangen. "Das muss man immer gegenrechnen."

Studien hätten gezeigt, dass ein Ausstieg aus der Kohle zu besserer Luft und damit mehr Gesundheit bei den Menschen führe, was wiederum das ökonomische System entlaste.

Die WHO hatte in einer Studie vorgerechnet, dass die "Einsparungen" durch gesündere Menschen die Kosten für Klimaschutzmaßnahmen überwiegen würden.