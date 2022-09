Klimawandel verschlechtert die Luftqualität: Wie wir jetzt gegensteuern können

Die Wechselwirkung ist verheerend: Umweltverschmutzung und Klimawandel verschlechtern die Luftqualität - und zwar rund um den Globus. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Mittwoch veröffentlichte Studie der Weltwetterorganisation WMO . Sie schätzt, dass hunderte Millionen Menschen in den kommenden Jahren massiv unter schlechter Luft leiden werden, beispielsweise durch Krankheiten der Atemwege, der Lunge und am Herzen.

Das liegt laut WMO nicht zuletzt an den Folgen von Waldbränden bei langen Hitzewellen. Denn in Gegenden, in denen es brennt, steigt der Schadstoffanteil in der Luft. Feinstaubpartikel, die kleiner als 2,5 Mikrometer sind und damit in etwa den Durchmesser eines menschlichen Haares haben, gelten als besonders gesundheitsschädlich. Sie dringen tief in die Lungen ein und gelangen sogar in den Blutkreislauf.