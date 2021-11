Klimawandel ist gesundheitsgefährdend - "Wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns"

Hitze, Überschwemmungen, Stürme: Den Klimawandel bekommt jeder hautnah zu spüren. Wobei das nicht ohne Auswirkungen auf unsere Gesundheit bleibt. Immer dringender wird es nötig, das Klima besser zu schützen. Nicht nur für Natur und Umwelt, sondern zum (körperlichen) Wohlbefinden von jedem und jeder Einzelnen. Fragen und Antworten:

Hat ein besserer Klimaschutz zusätzliche Vorteile für die Gesundheit?

Zweifelsohne. Klimaschutz heißt etwa weniger Fleischkonsum. Oder weniger Abgase: Wir lassen das Auto öfter stehen und gehen zu Fuß oder nutzen das Rad. Zwei Beispiele, die zeigen, dass man nicht nur das Klima schont, sondern sich selbst etwas Gutes tut.

Ein internationales Forschungsteam hat jetzt hochgerechnet, wie viele Todesfälle vermieden werden können, wenn wir bis 2040 konsequent die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens verfolgen. Dafür haben sie Klimaschutzmaßnahmen aus neun verschiedenen Ländern, darunter Deutschland, analysiert. Das Ergebnis: Mit strengeren Maßnahmen gegen Luftverschmutzung zum Beispiel könnten bis 2040 jährlich knapp 1,2 Millionen Todesfälle vermieden werden.

Den stärksten Vorteil für unsere Gesundheit hätte demnach eine klimafreundlichere Ernährung. Also mehr frisches Obst und Gemüse und dafür weniger rotes Fleisch. Wer davon zu viel isst, hat ein höheres Risiko, eine Herzkrankheit zu entwickeln. In diesem Bereich errechneten die Forscher, dass jährlich sechs Millionen Menschen weniger sterben würden.

Bringen die Auswirkungen des Klimawandels tatsächlich gesundheitliche Probleme mit sich?

Ja. " Wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns ", sagte der Arzt und Moderator Eckart von Hirschhausen unlängst auf WDR 5. Lange sei nicht bedacht worden, dass Menschen biologische Limits hätten. Und bei durch den Klimawandel immer heißer werdenden Sommern sei Hitze das, was der Mensch am allerschlechtesten vertragen könne. " Man sagt ja nicht umsonst: Man soll einen kühlen Kopf bewahren ", so von Hirschhausen.