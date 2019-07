Neue Bäume braucht das Land

Hoffnung Zukunftsbäume

Auch die Stadt Düsseldorf verlässt sich bei Neuanpflanzungen auf die sogenannten Zukunftsbäume. " Gerade die Bäume in der Stadt sind großem Stress ausgesetzt: hohe Temperaturschwankungen, Wassermangel oder reduzierter Sauerstoffgehalt der Bodenluft ", erklärt Manuel Bieker von der Stadt Düsseldorf. Hinzu komme die steigende Anzahl unterschiedlicher Baumkrankheiten, die den vorhandenen Baumbestand schwächen.

Ginkgo, Hopfenbuche oder Tulpenbaum

In Düsseldorf gibt es rund 30.000 Bäume

In Düsseldorf, wie auch in anderen Innenstädten in NRW , wird man sich mit neuen Baumarten wie Amberbaum, Ginkgo, Hopfenbuche oder dem Tulpenbaum anfreunden müssen. Diese Bäume sind widerstandsfähiger.

Bäume können Klimawandel mindern

Wie wichtig Bäume für Mensch und Umwelt sind, dass sie den Klimawandel abmildern können, das betont Franziska Weck vom Bund deutscher Baumschulen: " Bäume nehmen CO2 auf und binden Feinstaub, sie geben Sauerstoff ab und verbessern damit die Luftqualität, sie spenden Schatten und speichern temporär auch große Wassermassen ."

Experten suchen nach Lösungen

Baumschulen und Wissenschaftler erforschen seit Jahrzehnten, welche Bäume große Hitze und Stürme aushalten und haben gute Lösungen gefunden. Jetzt seien kluge Stadtplanungskonzepte und mutige Entscheidungen gefragt, die langfristig greifen, so Weck.

Auch der Wald ist im Wandel

Die Fichte hat bei uns keine Zukunft