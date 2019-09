Umweltaktivisten fällen vernichtendes Urteil

Die Deutsche Umwelthilfe sprach von einem " desaströsen Klimaschutzprogramm ", der Emmissionshandel für Gebäude und Verkehr sei ein " klimapolitischer Totalausfall ". Der WWF bescheinigt der Koalition eine "Mischung aus Verzagen, Vertagen und Versagen ".

Wissenschaftler zwischen Entsetzen und " Ja, aber "

" Ich bin entsetzt ob der Tatsache, dass da so gut wie gar nichts beschlossen wurde ", sagt Mojib Latif vom Helmholtz-Zentrum Kiel. " Deutschland zeigt, dass es mal wieder ein Bremser bei der Klimapolitik ist. "

