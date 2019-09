1. Moore vernässen

Laut Umweltbundesamt sind trockengelegte Moore in Deutschland für vier Prozent aller CO2 -Emissionen verantwortlich - das ist mehr als der innerdeutsche Flugverkehr. Denn bei der Entwässerung gelangt Sauerstoff in den Boden, der die Torfmasse zersetzt und so große Mengen CO2 und Lachgas produziert.