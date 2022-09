Weltweite Klagen für den Klimaschutz

Von wem kommen die Klagen?

In dem Brief versammeln sich Klimakläger aus aller Welt. In Deutschland haben die Umweltorganisation Germanwatch und die Nichtregierungsorganisation (NGO) Protect the Planet den Brief unterzeichnet. Der Offene Brief beruht auf einen Impuls des Climate Litigation Network der Urganda-Stiftung.

Was wird den Regierungen vorgeworfen?

Die Anwälte und Aktivisten sagen, dass die allermeisten Staaten völlig vom Weg abgekommen sind und ihren Klimaschutzverpflichtungen nicht nachkämen. Sie beziehen sich auf eine aktuelle Studie der NGO CDP . Daraus geht hervor, dass kein großes Industrieland das Pariser Klimaziel von 2015 erreicht.

Die Wissenschaftler sagen: Mit den Emissionen aus Industrie, Verkehr und Energie steuern die Industriestaaten auf eine globale Erderwärmung von 2,7 Grad hin. Dabei hatten die beteiligten Staaten vereinbart, den Anstieg der globalen Temperatur möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen.