Klimapläne der Bundesregierung: Was kommt auf die Verbraucher zu?

Habeck spricht von einer "gigantischen Aufgabe" . Das Land muss den Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich vorantreiben. Ihr Anteil soll in den nächsten acht Jahren auf 80 Prozent anwachsen. Um das zu schaffen, sind zwei Maßnahmenpakete geplant. Das erste soll noch bis zum Sommer in Kraft treten. Gefolgt von einem zweiten Anfang 2023.

Tempo beim Ausbau von Windkrafträder

Die Bundesländer sollen jeweils zwei Prozent ihrer Fläche für Windkraft festschreiben. Immer wieder verhindern Bürgerproteste und Klagen den Bau von Windkrafträdern. In Zukunft soll es schwieriger werden, gegen solche Projekte vorzugehen. Genehmigungsverfahren sollen vereinfacht, Abstandsregeln entschärft werden. In NRW müssen Windkrafträder 1000 Meter Abstand zur Wohnbebauung einhalten. Die Regeln in Bayern sind noch schärfer. Ein 150 Meter hohes Windkraftrad muss dort mindestens 1,5 Kilometer entfernt gebaut werden. Solche Regeln könnten nicht länger bestehen bleiben, wenn sie den Ausbau verhinderten, stellte Klimaschutzminister Habeck klar.

Mehr Photovoltaik auf Häuserdächern

Wer neu baut, muss zukünftig Solaranlagen auf den Dächern miteinplanen. Das soll für gewerbliche und private Neubauten gelten. Um den Ausbau im Bestand zu fördern, sollen darüber hinaus so genannte Mieterstrom-Modelle verbessert werden. Die Idee: Der Vermieter baut eine Solaranlage auf sein Mietshaus und bekommt dafür Zuschläge. Die Mieter profitieren von günstigen Strom-Konditionen.

Bürger sollen profitieren

Robert Habeck warb für Wind- und Solarparks mit Bürgerbeteiligung, um die Akzeptanz vor Ort zu erhöhen. So könnten die Bürger direkt von den Einnahmen profitieren. Wo das nicht gewollt sei, müssten die Kommunen einbezogen werden. Gerade ländliche Räume profitierten dazu wirtschaftlich vom Glasfaserausbau, der meist parallel erfolge, und dem Zuzug neuer Unternehmen und damit Arbeitsplätzen.