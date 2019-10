Klimapaket : Wer zahlt drauf, wer gewinnt?

Übrigens: Die Verbraucherzentralen schlagen einen ganz anderen Mechanismus vor. Die höheren Ausgaben durch einen CO2-Preis sollen komplett wieder an die Verbraucher zurückfließen - in Form von Klimaschecks. Dadurch steige die Akzeptanz in der Bevölkerung für einen CO2-Preis. Andere Länder wie Schweden oder die Schweiz hätten es vorgemacht.

Stand: 09.10.2019, 10:54