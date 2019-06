Den Auftakt in NRW hat die Stadt Tönisvorst gemacht: Sie rief Mitte Mai den Klimanotstand aus. Seither sind einige Städte gefolgt - zuletzt Bochum und Marl. In Düsseldorf zeichnet sich am Freitag (07.06.2019) ab, dass die Landeshauptstadt ebenfalls den Klimanotstand ausrufen wird. Aber: Was bedeutet das eigentlich?