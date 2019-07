Konstanz war die erste deutsche Stadt, die im Mai 2019 den "Klimanotstand" ausrief. Innerhalb weniger Wochen sind 20 Kommunen und Kreise in NRW dem Beispiel der Bodensee-Stadt gefolgt. Düsseldorf als bisher größte deutsche Stadt entschied sich am Donnerstag (04.07.2019) dafür.

Aber was steckt hinter dem dramatischen Begriff - und welche Folgen hat er? Drei Fragen, drei Antworten.

Was bedeutet es, wenn der "Klimanotstand" ausgerufen wird?

Mit dem Ausrufen des Klimanotstandes erkennen Kommunen offiziell an, dass es eine Klimakrise gibt und mehr getan werden muss, um sie zu begrenzen. Künftige Vorhaben - wie der Bau einer Wohnsiedlung oder die Einrichtung einer Busspur - sollen darauf abgeklopft werden, welche Folgen sie für das Klima haben.

Allerdings handelt es sich dabei um eine reine Absichtserklärung: Wie und wann die Kommunen diese freiwillige Selbstverpflichtung umsetzen, ist ihnen überlassen.