Klimanotstand: Von Tönisvorst bis ganz Europa?

Klimanotstand für eine ganzen Kontinent?

Europa soll als erster Kontinent einen Klimanotstand ausrufen, fordern Abgeordnete mehrerer Fraktionen des EU -Parlaments kurz vor Beginn der UN -Klimakonferenz in Madrid. Die Abstimmung über den Antrag findet am Dienstag (26.11.2019) in Straßburg statt.

Dies sei ein symbolischer Akt, der Druck für konkrete Gesetzgebung aufbauen soll, heißt es im Antrag. Alles nur symbolisch?