Selbst nachhaltigste Stadt in Deutschland erreicht Klimaziele nicht

Als erste Großstadt in NRW soll nun auch Münster folgen. Der Rat der Stadt wird am Mittwoch (22.05.2019) voraussichtlich den Klimanotstand ausrufen. In Münster regieren CDU und Grüne gemeinsam. Das Regierungsbündnis war von der Fridays-for-Future-Bewegung vor Ort dazu aufgerufen worden, den Klimanotstand auszurufen.