Besetzung und Demo: NRW-Protestaktionen für mehr Klimaschutz

Informieren statt Besetzen

An vielen Universitäten und Hochschulen in Nordrhein-Westfalen finden aber auch Veranstaltungen statt, die informieren sollen. Klimabildung, wie die Aktivistinnen und Aktivisten es nennen. Unter dem Titel Public Climate School hat die Bewegung Students for Future Vorlesungsreihen organisiert. Vor Ort und digital sprechen zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

In Düsseldorf zum Beispiel gibt es Vorträge zu Nachhaltigkeitsmanagement und nachhaltiges Verhalten in der chemischen Industrie, es wird über „ein Recht auf Nachhaltigkeit“ mit einem Juraprofessor diskutiert und auch über die Psychologie der Klimakrise soll gesprochen werden. Auch Workshops zum Thema Nachhaltigkeit & Upcycling werden angeboten. Unter anderen in Bochum, Bonn und Wuppertal. Alle Angebote der Climate Public School sind öffentlich und offen für alle Interessierten.