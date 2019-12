UN-Klimakonferenz in Madrid: was kann sie wirklich bringen?

Seit 1995 treffen sich die Vertragsstaaten jedes Jahr an wechselnden Orten auf der Welt zur gemeinsamen UN -Klimakonferenz. Ziel sind Maßnahmen, die den Klimawandel aufhalten sollen.

Eine dieser UN-Klimakonferenzen war 2015 in Paris, aus der das vielzitierte Pariser Klimaabkommen resultierte. Doch häufig äußerten sich Experten eher mutlos, was die Schlagkraft und Wirksamkeit dieser Konferenzen betrifft.

Ist von der Klimakonferenz in Madrid irgendetwas Besonderes zu erwarten?

In Madrid gehe es vor allem darum, Richtlinien festzulegen, anhand derer die Erfolge der einzelnen Staaten gemessen werden können, sagt WDR -Klimaexperte Detlef Reepen. Denn: Bisher ist es reine Vertrauenssache der Staaten untereinander, dass Vereinbarungen auch eingehalten werden.

Wenn sich Deutschland zum Beispiel an der Finanzierung von Technik beteiligt, mit der in Nigeria klimaschädliche Gase aus der Erdölförderung entsorgt werden können, darf sich Nigeria den Fortschritt beim Umweltschutz anschließend nicht selber anrechnen. Er gehört dann in die "Umweltbilanz" von Deutschland und darf nicht doppelt gezählt werden.