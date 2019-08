Früher als erwartet sind im Rheinischen Revier die Proteste für einen früheren Kohleausstieg zuende gegangen. Eigentlich wollten die Umweltaktivisten bis Sonntagmittag (25.08.2019) den Betriebsablauf von RWE mit Blockaden und Besetzungen stören. Die Polizei war deshalb auch noch am frühen Sonntagmorgen mit zahlreichen Kräften am Tagebau Garzweiler im Einsatz. Doch es blieb ruhig, die Beamten zogen ab.

Am Samstag (24.08.2019) hatte die Polizei Sitzblockaden an fünf verschiedenen Stellen aufgelöst, etwa 150 Demonstranten wurden weggetragen. " Insgesamt verhielten sich alle Blockierer friedlich" , bilanzierte die Polizei am Sonntag.

20 Aktivisten kamen in Gewahrsam