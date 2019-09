Am kommenden Freitag (20.09.2019) wird wieder für den Klimaschutz gestreikt - diesmal weltweit. Der globale Streik wird von den jungen Aktivisten von Fridays for Future (FFF) organisiert, auch in Deutschland. Wenn sie aber selbst in den nordrhein-westfälischen Städten auf die Straße gehen, verletzen sie das Gesetz. Denn das zuständige Ministerium bleibt dabei: Schüler und Schülerinnen sind verpflichtet, am Unterricht teilzunehmen. Eine Ausnahmeregelung wird es deswegen nicht geben.

Die Begründung des Ministeriums ist bekannt: Zivilgesellschaftliches Engagement sei zwar zu begrüßen. Schülerinnen und Schüler seien aber gesetzlich verpflichtet, regelmäßig am Unterricht teilzunehmen. Wer das nicht tut, muss mit erzieherischen Maßnahmen und Einträgen auf dem Zeugnis rechnen.