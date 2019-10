Nach der Absage Chiles für die nächste Weltklimakonferenz im Dezember ist Nordrhein-Westfalen mit seinem UN -Standort Bonn bereit einzuspringen.

" Wir haben in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2017 die COP23 in Bonn zu Gast gehabt. Als Landesregierung wollen wir gerne tatkräftig helfen, dass die COP25 noch stattfinden kann. Der UN-Standort Bonn würde dafür über beste Vorerfahrungen verfügen ", bestätigte Regierungssprecher Christian Wiermer dem WDR am Mittwochabend (30.10.2019).

Bedeutendster Gipfel der Vereinten Nationen

Chile hatte wegen der schweren Proteste im Land die Ausrichtung abgesagt. Die Weltklimakonferenz gilt als einer der bedeutendsten Gipfel der Vereinten Nationen und ist mit mehreren Zehntausend Besuchern und Abgesandten mit erheblichem organisatorischen Aufwand verbunden.