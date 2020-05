Klimawandel: Wird Leben in der Stadt unerträglich?

Bis zu 29 Grad Celsius an Christi Himmelfahrt: Maitage mit hochsommerlichen Temperaturen sind auch in NRW keine Seltenheit mehr. Sie liefern uns einen Vorgeschmack darauf, was uns in den Sommermonaten erwarten könnte.

Dass der Klimawandel auch in NRW direkte und indirekte Effekte auf die Gesundheit hat, davon ist Professor Andreas Matzerakis vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes in Freiburg überzeugt.