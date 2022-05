Maskenbetrug? YouTube-Star Kliemann wehrt sich gegen Böhmermann-Vorwürfe

Entschuldigung und Zurückweisung von Kliemann

In einem offiziellen Statement am Freitag teilte Kliemann mit: "Ich möchte mich in aller Form bei allen Personen, Organisationen, Institutionen entschuldigen, die nun 'auf den ersten Blick' enttäuscht und geschockt sind." Weiter heißt es da: "Ich nehme diese Vorwürfe sehr ernst. Für einige muss ich mich entschuldigen und andere muss ich dringend richtig stellen, da jene Betrugsvorwürfe einfach nicht stimmen."

Kliemann räumt ein, dass das Unternehmen Global Tactics auch in Bangladesch Masken habe herstellen lassen. Er habe diese aber nie verkauft oder beworben: "Ich habe ausschließlich über www.maskeoderso.de Masken angeboten und diese kamen zu 100% aus Portugal und Serbien."

Kliemann kritisiert Geschäftspartner Illbruck

Der YouTuber bewertet auch E-Mails seines Geschäftspartners Illbruck zum "Umlabeln" als "schlimm" , die Formulierung stehe zu Recht in der Kritik. Auf Rückfrage habe Illbruck ihm mitgeteilt, dass jede Bestellung, auch jene aus Portugal und Serbien, vor dem Weiterverkauf umgelabelt würden, da die Produzentenangaben ein Geschäftsgeheimnis seien, das man seinen Wettbewerbern nicht mitteilen wollte. Kliemanns Fazit: "Verschleierung des Herkunftslandes, sei sie gewollt oder ungewollt, ist nicht das, wofür ich stehe."

Kliemann: Keine defekten Masken an Flüchtlingslager geliefert

Als schlimmsten Punkt der Anschuldigungen empfindet Kliemann, er habe defekte Masken an Flüchtlingslager geliefert: "Diese Masken waren laut Produzenten nicht defekt, oder hatten eine schlechte Schutz-Wirkung. Sie waren einfach nur etwas größer als die ursprüngliche Vorgabe."

In Zukunft wolle er "sehr viel akribischer alle Ketten, Elemente, Vorgänge, Abläufe überprüfen und nur noch das machen, was ich wirklich zu 100% selbst in der Hand habe".

Halbstündiges Video auf Instagram

Das ZDF hatte Kliemann kurz vor Ausstrahlung der Sendung einen Fragenkatalog geschickt– und dieser antwortete öffentlich mit einem knapp halbstündigen Video auf Instagram. Er sagte auch darin, dass die Masken aus Portugal und Serbien kämen. Und da das ja Europa sei, würden dort klare Regeln gelten, was zum Beispiel Mindestlöhne und das Verbot von Kinderarbeit angehe.

Über dieses Thema berichtet auch die Aktuelle Stunde am 06.05.2022.