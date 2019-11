Noch mehr Kleine Waffenscheine in NRW

Die Nachfrage nach dem Kleinen Waffenschein ist in NRW auch in diesem Jahr gestiegen. Mittlerweile besitzen ihn fast 164.400 Menschen – knapp ein Prozent der Bevölkerung. Das geht aus einer am Montag (18.11.2019) veröffentlichten Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage aus der AfD -Fraktion hervor.

Wie sehr ist die Nachfrage angestiegen?

Bis Ende vergangenen Jahres hatten in NRW noch 156.000 Menschen einen Kleinen Waffenschein. Bis Mitte November 2019 stieg die Zahl also um mehr als fünf Prozent an. Laut " Redaktionsnetzwerk Deutschland " hat sich die Zahl seit 2014 mehr als verdoppelt - auch deutschlandweit.

Außer dem Kleinen Waffenschein gibt es noch zahlreiche weitere Waffen-Berechtigungen. Tatsächlich im Besitz einer Waffe oder eines Waffenteils sind laut Landesregierung in NRW aktuell rund 154.000 Bürger.