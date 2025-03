So viel Kleidung und Schuhe wie noch nie: Wohin mit all den Klamotten?

Diese Zahlen werden so manchen überraschen: Etwa acht Kilogramm Kleidung kaufen EU -Bürger im Durchschnitt pro Jahr neu, dazu vier Kilo Schuhe. Das steht in einem Bericht der EU-Umweltagentur, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Insgesamt 19 Kilo Textilien schafft sich demnach jeder EU-Einwohner pro Jahr neu an. Das entspreche einem großen Koffer voll - so viel wie nie zuvor.

19 kg Textilien kaufen EU-Einwohner im Schnitt pro Jahr - so viel wie nie zuvor.

Nun kann sich jeder Mensch natürlich so viele Hosen, Kleider oder T-Shirts kaufen, wie er möchte - oder wie der Kleiderschrank fasst. Fakt ist aber auch: Gleichzeitig landen in Deutschland laut Statistischem Bundesamt jedes Jahr rund 175.000 Tonnen Altkleider und Textilien im Altkleidercontainer. Das sind rund zwei Kilogramm pro Person. Innerhalb von zehn Jahren sei diese Menge um 55 Prozent gestiegen.

Belastung für Umwelt und Klima

" Wir können heutzutage Kleidung kaufen, wenn wir abends gelangweilt auf dem Sofa sitzen" , stellt Thomas Ahlmann vom Essener Verband FairWertung im WDR -Interview fest. Bei immer schneller wechselnden Trends wachse die Menge an ausrangierten Textilien rasant und es bleibe offen, was am Ende damit geschehen soll.

Für Umwelt und Klima bedeute dieser gestiegene Konsum eine hohe Belastung, heißt es in dem EU-Bericht: Angestiegen sei dadurch nicht nur der Verbrauch an Öl, Erdgas und Baumwollfasern. Auch die CO2 -Emissionen in der Textilproduktion nahmen zu: 355 Kilo CO2-Ausstoß pro Person rechnen die Wissenschaftler inzwischen - so viel wie 1.800 Kilometer Fahrt mit einem normalen Auto mit Benzinmotor. Etwa 70 Prozent der Emissionen werden allerdings außerhalb Europas freigesetzt. Hauptsächlich in Asien, wo der Großteil der Textilproduktion stattfindet.

Hinzu kommt ein enormer Wasserverbrauch, insbesondere für die Bewässerung von Baumwollfeldern: Zwölf Kubikmeter Wasser pro Person waren es 2022.

44 Prozent der Retouren verschwinden

Wo gehen die Retouren hin?

Eine große Rolle beim gestiegenen Kleidungskonsum spiele der Online-Kauf, heißt es in dem EU-Bericht. Viele Verbraucher würden das gewünschte Kleidungsstück in mehreren Größen bestellen, um sie zuhause anzuprobieren. Das ist verlockend, weil die Rücksendung bei vielen Onlineanbietern kostenlos ist. Bis zu 44 Prozent dieser Retouren aber würden nie einen neuen Kunden erreichen und stattdessen vom Anbieter vernichtet.

Was kann man tun gegen den Kaufrausch?

Es müssen gar nicht immer neue Kleidungsstücke sein, sagen Experten. Gerade jüngere Menschen tendieren mittlerweile dazu, ihre Lieblingsstücke im Second-Hand-Laden zu suchen.

Hürden beim Online-Shoppen bauen: Dadurch, dass man inzwischen selbst auf Instagram oder Tiktok mit einem Klick neue Klamotten bestellen kann, würden Verbraucher immer mehr zum spontanen Online-Kauf verleitet, sagt Konsumentenpsychologin Janina Steinmetz. Sie rät, sich das Online-Shoppen "einfach ein bisschen schwieriger zu machen" . Zum Beispiel die hinterlegten Kreditkartendaten einfach wieder zu löschen. " Wenn ich dann erstmal mein Portemonnaie rauskramen muss, um die Kontonummer zu finden, habe ich es mir bis dahin vielleicht schon wieder anders überlegt" , so Steinmetz.