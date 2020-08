Klassenfahrten trotz Corona: Was ist erlaubt - was verboten?

In den ersten Schulwochen geht es für viele Schüler und Lehrer traditionell auf Klassenfahrt - wenn nicht gerade Corona-Krise ist. Welche Schulfahrten sind aktuell erlaubt? Und wer zahlt im Falle eines Ausfalls? Fragen und Antworten.

Welche Klassenfahrten sind trotz Corona erlaubt - welche verboten?

Klassenfahrten ins Ausland sind bis zu den Herbstferien verboten. Das teilte das Schulministerium auf WDR -Anfrage mit. Stornierungskosten werden vom Land übernommen. Aber nur für diese Zeit. Für Auslandsfahrten danach plant das Land keine Kostenübernahme im Falle einer Stornierung.

Das Auslandsverbot gilt übrigens auch für Tagesausflüge, Studienfahrten und Schüleraustausche. Das geht aus einer Antwort von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) auf eine Kleine Anfrage aus der Grünen-Landtagsfraktion hervor.

Erlaubt hingegen sind Fahrten und Exkursionen innerhalb Deutschlands. Denn bei diesen sei " eine bessere Einschätzung der Rahmenbedingungen - beispielsweise der Reisegefahren - möglich ", so Gebauer. Im Notfall sei ein Abbruch der Reise inklusive Rückholung der Schüler einfacher zu organisieren.

Welche Maßnahmen zum Infektionsschutz muss mein Kind auf Klassenfahrt beachten?

Außerhalb der Schule müsse man sich an dieselben Regelungen halten wie überall sonst auch, so Gebauer. Für Busreisen zum Beispiel schreibt das Land vor: Maskenpflicht, sofern kein Mindestabstand möglich ist: Vor jedem Betreten des Busses Hände waschen oder desinfizieren. Die Toiletten bleiben geschlossen. Es gibt Desinfektionsmittel an Bord.

In Hotels, Jugendherbergen und anderen Unterkünften müssen weitere Hygienemaßnahmen beachtet werden. Gemeinschaftsduschen zum Beispiel dürfen nur mit Mindestabstand und bei ausreichender Belüftung benutzt werden.

Das Knifflige an den Regelungen: Zwar ähneln sie sich in den Bundesländern, können aber durchaus im Detail voneinander abweichen. Klassenfahrten müssen also besonders gut geplant sein.