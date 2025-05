Was spricht für das KI-Training mit euren Daten?

WDR-Digitalexperte Jörg Schieb sagt, in Deutschland seien viele Menschen mit KIs nicht zufrieden. So ein Training könne die KI von Meta sprachlich besser machen und die Kommunikation erleichtern. Die KI von Elon Musk, xAI, sei nur deshalb so gut, weil sie auf die Inhalte der Plattform X zugreifen könne.

Jörg Schieb, WDR-Digitalexperte

Schieb sagt außerdem: Wer Facebook und Co. nutze, müsse sich ohnehin darüber im Klaren sein, dass Meta sehr viel über ihn oder sie weiß. Da sei die Nutzung von Posts, die ohnehin schon öffentlich seien, für das KI-Training nur noch ein kleiner Zusatz. Diese Postings seien ohnehin für jeden zu sehen - " warum dann nicht auch für die KI? "

Das eigentliche Problem sei ein anderes: Dass Meta persönliche Profile erstelle - etwa um Werbung zu personalisieren oder den Algorithmus zu verbessern.

Viele Menschen glauben, so eine KI sei wie eine Monster-Datenbank, die sich jedes noch so kleine Detail merkt. Das stimmt aber nicht. WDR-Digitalexperte Jörg Schieb

Schieb sagt: " Bloß weil ich ein Foto mit einem Eis in der Hand poste, ist das für ein KI-Modell noch längst nicht relevant genug, um im Training eine Rolle zu spielen. Es ist zumindest extrem unwahrscheinlich. "

Was sagt Meta?

" Dieses Training ist in der Branche üblich und entscheidend dafür, dass unsere modernen KI-Produkte und -Modelle die deutsche Kultur, Sprache und Geschichte zunehmend besser verstehen und wiedergeben ", teilte der Konzern Anfang Mai mit.

Eine mögliche Unterlassungsverfügung wäre ein " großer Rückschlag für deutsche Verbraucher*innen, die sich lokal relevante KI-Technologie wünschen und für deutsche Unternehmen, die auf KI-Modellen aufbauen wollen, die lokale Nuancen verstehen ".

Es gehe auch nicht nur um Meta. "Z ahlreiche KI-Unternehmen haben bereits Verzögerungen bei der Einführung von Technologien in Deutschland und der gesamten EU hinnehmen müssen, was auf das fragmentierte und sich überschneidende Regulierungssystem in Europa zurückzuführen ist. "

Auch der KI-Assistent von Meta war wegen strenger Regeln in der EU später eingeführt worden als in anderen Ländern.

Was sagt die Verbraucherzentrale?

" Mit dem Antrag auf einstweilige Verfügung wollen wir verhindern, dass Meta Fakten schafft, bevor die Rechtslage geklärt ist ", erklärte Datenschutzexpertin Christine Steffen von der Verbraucherzentrale.

Sind die Daten erst einmal für KI verwendet worden, ist ein Rückruf kaum noch möglich. Datenschutzexpertin Christine Steffen

Es sei nicht das Ziel der Verbraucherzentrale, die Entwicklung künstlicher Intelligenz zu verhindern, sondern sicherzustellen, dass sie auf einer rechtsstaatlichen und fairen Grundlage erfolge.