Ab 14. Mai: So sieht der Kita-Öffnungsplan aus

Gebührenfrage noch nicht entschieden

Familienminister Joachim Stamp (FDP)

Ab dem 28. Mai können laut Stamp dann wieder alle Vorschulkinder in die Kita. Ab Juni sollen alle Kinder in Nordrhein-Westfalen wenigstens für zwei Tage pro Woche vor der Sommerpause in die Kindertagesstätten zurückkehren dürfen. Anfang kommender Woche will der Minister in Absprache mit den für die Kitas zuständigen Kommunen und Trägern einen Erlass vorlegen.

Ab September sollen möglichst alle Kinder in Nordrhein-Westfalen wieder in einem eingeschränkten Regelbetrieb in die Kindertagesstätten gehen können. Stamp stellte den Öffnungsplan unter den Vorbehalt der weiteren Entwicklung der Corona-Infektionen. Ob Eltern im Juni wieder Kita-Gebühren, ist noch offen. "Wir fahren auf Sicht", sagte Stamp.

Die Über-60-jährigen Kita-Beschäftigten sowie Erzieherinnen und Erzieher mit Vorerkrankungen werden vorläufig noch nicht bei der Kinderbetreuung eingesetzt. Man wolle weitere wissenschaftliche Erkenntnisse über die Übertragung von Corona-Infektionen von Kinder auf Erwachsene abwarten, so Stamp. Abstandsregeln könnten kleine Kinder nicht einhalten. Mehrere Tausend Kita-Kinder sollten auf das Coronavirus getestet werden.

Vize-Ministerpräsident kritisiert Bund

Der Vize-Ministerpräsident kritisierte die Bundesregierung. Die Familienminister der Bundesländer hätten bereits in der vergangenen Woche einstimmig ein Kita-Öffnungskonzept vorgelegt. Das Kanzleramt habe das Papier zunächst nur zur Kenntnis genommen. Dadurch habe man "eine ganze Woche verloren". Das sei ein falsches Signal vom Bundeskanzleramt" gewesen, so Stamp.