Verzweifelte Kitaplatz-Suche eines Vaters

Kita-Leiterin: Klagen Sie doch!

Brandl zitierte eine Kita-Leiterin mit den Worten: "Sofern Sie keinen Kitaplatz bekommen, können Sie einen Platz ja immer noch einklagen. Steht Ihnen vom Gesetz her ja zu! Also nur zu! "

Kita-Platz-Klage erstmals erfolgreich | Lokalzeit Münsterland

Wie dramatisch ist die aktuelle Lage bei der Suche nach einem Kita-Platz? Und wie viele Eltern klagen wirklich, um den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung durchzusetzen?

GEW: Mängel und steigender Bedarf

"Der Bedarf an Kita-Plätzen steigt weiter" , sagt Kita-Expertin Joyce Abebrese von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW ) zur aktuellen Lage. Die Versorgungsquote in NRW sei in den letzten Jahren besser geworden - aber besonders in den Ballungsräumen gebe es immer noch Mängel.

Recklinghausen sucht dringend Kitaplätze

Durch die steigende Geburtenrate werde sich dieses Problem bis 2020 verschärfen, so Abebrese. Und trotzdem: Der GEW-Expertin sind kaum Beispiele von klagenden Eltern bekannt: "So eine Klage kann ja dauern - bis dahin ist das Kind in der Grundschule."

Zehntausende fehlende Betreuungsplätze

Laut Statistischem Landesamt steigt die Zahl der Kinder in den NRW-Kitas an. Anfang März 2017 waren es landesweit 584.838 Kinder (1,9 Prozent mehr als 2016). 51.663 Kinder wurden nicht in einer Kita, sondern in der Tagespflege betreut. Laut einer Studie des Kölner IW-Instituts fehlen in NRW 77.459 Betreuungsplätze.