Anfrage aus Wuppertal

Übernachtungspartys in der Kita haben Tradition

Eine Anfrage der Stadt Wuppertal beim NRW -Bauministerium, ob solche Übernachtungen genehmigungspflichtig seien, hatte das Thema ins Rollen gebracht. Die Antwort: Die Baugenehmigung müsse Übernachtungen in der Kita einschließen. Ansonsten erfordere sie in der Regel eine " genehmigungspflichtige Nutzungsänderung ".

Kitas befürchten nun zusätzlichen bürokratischen Aufwand und Kosten, zum Beispiel für neue Brandschutzkonzepte oder bauliche Maßnahmen. Einige Einrichtungen haben auf Grund des Erlasses die Übernachtungs-Aktionen abgesagt. Zeitungen berichteten, und die sozialen Netzwerke sind voller böser Kommentare, es entstand eine sehr emotionale Diskussion.

" Das absolute Highlight "

Elke Brokes leitet die Kita "Campus-Zwerge"

Warum den Eltern und Kindern diese eine Übernachtung so wichtig ist, weiß Elke Brokes, die seit 30 Jahren Vorschulkinder mit einer Übernachtunsgparty in die Schule verabschiedet: " Weil es für die Kinder das absolute Highlight ist. Es ist der Abschluss ihrer Kita-Zeit. Das ist so aufregend für die Kinder - nicht vorstellbar, ihnen das wegzunehmen" , sagt die Leiterin der Kita "Campuszwerge" in Mönchengladbach.

Bedenken um die Sicherheit kann sie nicht nachvollziehen: " Es sind immer mehrere Erwachsene mit vor Ort. Wir sind alle gut in der Lage, entsprechend zu reagieren, wenn etwas passiert ."

Unbürokratische Lösungen

Die Kommunen sind für die Genehmigungen der Übernachtungen verantwortlich. So entscheidet also auch die Stadt, wie hoch der bürokratische Aufwand für die Kitas ist.

Joseph Heyes, Willichs Bürgermeister